В Тынде поймали грабителей, нападавших на женщин

Двое молодых людей осуждены в Тынде – они занимались грабежами, нападая на женщин в ночное время. Осуждённым 20 и 28 лет, награбленное они делили пополам.

Из материалов дела известно, что жертвами нападений стали как минимум восемь женщин. Схема была отработана: один из грабителей подбегал сзади и вырывал сумку, в то время как соучастник ожидал его в машине.

Молодому человеку, выполнявшему основную работу по незаконному изъятию сумок, суд назначил пять лет и шесть месяцев лишения свободы. Подельник, управлявший автомобилем, получил четыре года исправительной колонии, оба будут отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.