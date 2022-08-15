В Благовещенске раздали более 300 килограммов одежды

Нуждающимся в помощи раздали более 300 килограммов одежды, 50 килограммов школьной формы и 30 килограммов обуви.

Фото: Администрация Благовещенска

Все вещи были собраны на городских акциях по раздельному сбору бытовых отходов.

— На фестиваль дарения заглянули желающие из разных частей Благовещенска и приезжие гости нашего города. Впервые на фестивале побывали наши друзья, прибывшие с украинской земли. Мы с ними давно дружим и помогаем всем миром. Познакомились с семьями, нуждающимися в такой помощи, из области и обменялись контактами. Оденем и обуем – гарантировано, – поделилась Евгения Приходько, организатор фестиваля, председатель ООС «Даль» и руководитель некоммерческой организации «Равноправие».

Фото: Администрация Благовещенска

Очередной фестиваль дарения организовали общественный орган самодеятельности «Даль» и некоммерческая организация «Равноправие» в рамках реализации проекта «Другая жизнь», который занял первое место в региональном этапе международной премии «#МЫВМЕСТЕ» в номинации «Помощь людям».

Фото: Администрация Благовещенска