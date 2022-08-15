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15августа
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сегодня, 13:13 0

В Благовещенске раздали более 300 килограммов одежды

В областном центре прошёл фестиваль дарения

В Благовещенске раздали более 300 килограммов одежды
Фото: Администрация Благовещенска

Более сотни участников собрались на фестиваль дарения в Благовещенске. Местом проведения стал сквер «Чайка», сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Нуждающимся в помощи раздали более 300 килограммов одежды, 50 килограммов школьной формы и 30 килограммов обуви.

Фото: Администрация Благовещенска

Все вещи были собраны на городских акциях по раздельному сбору бытовых отходов.

— На фестиваль дарения заглянули желающие из разных частей Благовещенска и приезжие гости нашего города. Впервые на фестивале побывали наши друзья, прибывшие с украинской земли. Мы с ними давно дружим и помогаем всем миром. Познакомились с семьями, нуждающимися в такой помощи, из области и обменялись контактами. Оденем и обуем – гарантировано, – поделилась Евгения Приходько, организатор фестиваля, председатель ООС «Даль» и руководитель некоммерческой организации «Равноправие».

Фото: Администрация Благовещенска

Очередной фестиваль дарения организовали общественный орган самодеятельности «Даль» и некоммерческая организация «Равноправие» в рамках реализации проекта «Другая жизнь», который занял первое место в региональном этапе международной премии «#МЫВМЕСТЕ» в номинации «Помощь людям».

Фото: Администрация Благовещенска

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#городская власть #помощь #хорошие новости

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