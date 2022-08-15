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сегодня, 15:07 0

В России снизится уровень заболеваемости COVID-19

Болезнь пойдет на спад в ближайшие две недели

В России снизится уровень заболеваемости COVID-19
Фото: Светлана Митина

По словам вирусолога Сергея Нетесова, заболеваемость ковидом в России должна снизиться в ближайшие неделю-две. Но сделать точный прогноз относительно пика заболеваемости нельзя, поскольку прирост еще идет, пишут Известия.

Накануне стало известно, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тысяч случаев. Госпитализировано почти 1,8 тысячи человек. Скончались 54 пациента, сообщает Интерфакс.

— Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас эта волна должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели, – отметил вирусолог Сергей Нетесов.

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#COVID 19 #медицина

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