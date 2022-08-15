В России снизится уровень заболеваемости COVID-19

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Накануне стало известно, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тысяч случаев. Госпитализировано почти 1,8 тысячи человек. Скончались 54 пациента, сообщает Интерфакс.

— Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас эта волна должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели, – отметил вирусолог Сергей Нетесов.