В России снизится уровень заболеваемости COVID-19
Болезнь пойдет на спад в ближайшие две недели
По словам вирусолога Сергея Нетесова, заболеваемость ковидом в России должна снизиться в ближайшие неделю-две. Но сделать точный прогноз относительно пика заболеваемости нельзя, поскольку прирост еще идет, пишут Известия.
Накануне стало известно, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тысяч случаев. Госпитализировано почти 1,8 тысячи человек. Скончались 54 пациента, сообщает Интерфакс.
— Судя по динамике заболеваемости в Западной Европе, у нас эта волна должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Потому что Россия отстает по динамике заболевших от Европы на две-три недели, – отметил вирусолог Сергей Нетесов.
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