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сегодня, 11:17 0

Александр Морозов получил выговор от Петросяна за потерю веса и обаяния

Юморист рассказал, как похудение отразилось на его карьере

Александр Морозов получил выговор от Петросяна за потерю веса и обаяния
Фото: day.ru

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов в прошлом году поразил всех неожиданными переменами во внешности. Артист сильно похудел и потерял свой прежний комичный образ. Юморист рассказал, как преображение сказалось на его карьере, сообщает «СтарХит».

В YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Морозов рассказал, что похудение ударило по его имиджу, ведь он много лет играл забавных толстяков. Теперь артист при выходе на сцену перестал получать овации и даже столкнулся с полным отторжением публики.

По словам юмориста, многие поклонники писали ему, что он перестал быть смешным и потерял обаяние. При этом Морозову стало доставаться и от руководителя «Кривого зеркала» Евгения Петросяна.

Артист утверждает, что Евгений Ваганович его очень любит и всегда за него переживает. После преображения Морозова он был расстроен и считал, что тот многое потерял. Александр не спорит, поскольку знает, что клоунский образ строится годами. Он понимает, что сохранить популярность при резкой смене образа у него не получится. Сейчас Морозов признаётся, что «принять себя новым – очень сложно».

Пойти на кардинальные перемены юмориста заставили серьёзные проблемы со здоровьем. По словам Александра, никто не знает, что, заходя за кулисы после концерта, он «практически подыхал».

К счастью, недавно Петросян предложил Морозову новый образ – теперь 49-летний артист играет комических старух.

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#шоу-бизнес

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