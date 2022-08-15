Александр Морозов получил выговор от Петросяна за потерю веса и обаяния

В YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Морозов рассказал, что похудение ударило по его имиджу, ведь он много лет играл забавных толстяков. Теперь артист при выходе на сцену перестал получать овации и даже столкнулся с полным отторжением публики.

По словам юмориста, многие поклонники писали ему, что он перестал быть смешным и потерял обаяние. При этом Морозову стало доставаться и от руководителя «Кривого зеркала» Евгения Петросяна.

Артист утверждает, что Евгений Ваганович его очень любит и всегда за него переживает. После преображения Морозова он был расстроен и считал, что тот многое потерял. Александр не спорит, поскольку знает, что клоунский образ строится годами. Он понимает, что сохранить популярность при резкой смене образа у него не получится. Сейчас Морозов признаётся, что «принять себя новым – очень сложно».

Пойти на кардинальные перемены юмориста заставили серьёзные проблемы со здоровьем. По словам Александра, никто не знает, что, заходя за кулисы после концерта, он «практически подыхал».

К счастью, недавно Петросян предложил Морозову новый образ – теперь 49-летний артист играет комических старух.