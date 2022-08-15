Медведь попал под колеса авто в Тындинском районе
Животное спасти не удалось
В социальных сетях амурчане распространяют видео с медведем, который попал под колеса авто.
Происшествие случилось в 45-ти километрах от Тынды. Животное, к сожалению, не выжило, сообщает телеграм-канал Сканер28.
Видео: Сканер28
Пользователи социальных сетей предположили, что животное пострадало от столкновения с фурой или грузовиком.
«Сбили однозначно грузовиком. Легковая машина бы недалеко перевёрнутая лежала в кювете».
«Ищите грузовую машину с Хооооорошей вмятиной».
«Скорее всего фура сбила» (авторская пунктуация и орфография сохранена).
Корреспондент Амур.инфо ждет информацию с подробностями происшествия от управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.
За сбитого медведя, в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии, предусмотрен штраф в 60 тысяч рублей.
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