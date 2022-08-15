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15августа
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сегодня, 12:25 0

Медведь попал под колеса авто в Тындинском районе

Животное спасти не удалось

Медведь попал под колеса авто в Тындинском районе
Фото: Амур.инфо

В социальных сетях амурчане распространяют видео с медведем, который попал под колеса авто.

Происшествие случилось в 45-ти километрах от Тынды. Животное, к сожалению, не выжило, сообщает телеграм-канал Сканер28.

Видео: Сканер28

Пользователи социальных сетей предположили, что животное пострадало от столкновения с фурой или грузовиком.

«Сбили однозначно грузовиком. Легковая машина бы недалеко перевёрнутая лежала в кювете».

«Ищите грузовую машину с Хооооорошей вмятиной».

«Скорее всего фура сбила» (авторская пунктуация и орфография сохранена).

Корреспондент Амур.инфо ждет информацию с подробностями происшествия от управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

За сбитого медведя, в соответствии с приказом министерства природных ресурсов и экологии, предусмотрен штраф в 60 тысяч рублей.

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#ДТП #животные #природа #происшествия #Тында

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