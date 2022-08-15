В России прогнозируют снижение ставок по ипотеке

В то же время директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина отмечает, что не стоит ожидать существенного снижения ставок. Диапазон снижения, вероятнее всего, не превысит полуторапроцентного пункта, учитывая прогноз Банка России по ключевой ставке на 2022 и 2023 годы.

А вот заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что средняя ставка по ипотеке будет зависеть от доли льготных программ в выдаче. Весной средняя ставка составляла лишь 6,2 % как раз благодаря льготным программам. Также ставки могут стать ниже 9 %, если смягчится денежно-кредитная политика, влияющая на собственные программы банков.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, значение ставки в 7-7,5 % может быть достигнуто с учетом сохранения льготных программ, дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ и преобладающей доли ипотечных сделок на первичном рынке.

На данный момент в банках России ставка по ипотеке составляет от 9 % и выше.