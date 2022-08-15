В Благовещенске пьяный водитель устроил ДТП

Обновлено: 12:15



В ночь с 14 на 15 августа в Благовещенске на пересечении улиц Шевченко и Октябрьской произошло ДТП с участием Nissan Note и Toyota Prius.

Очевидцы сообщают, что виновник аварии - водитель Nissan Note. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вылетел на красный свет, в результате чего допустил столкновение с Prius, пишут в телеграм-канале dtp_blg.

— 15 августа в 3 часа 17 минут в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Благовещенске, в районе дома 62 на улице Шевченко, произошло столкновение трёх транспортных средств: Nissan Note, Toyota Corolla Fielder и Toyota Prius. Люди в ДТП не пострадали, автомобили получили значительные механические повреждения. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются сотрудниками Госавтоинспекции, – сообщили в ГИБДД.