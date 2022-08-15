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сегодня, 12:02 0

Людей с ограниченными возможностями предложили чипировать

Идея принадлежит Илону Маску

Людей с ограниченными возможностями предложили чипировать
Фото: Амур.инфо

Илон Маск призвал вживлять чипы в мозг людей с ограниченными возможностями здоровья. Как считает основатель «Tesla» и «Neuralink», внедрение в мозг специальных чипов может помочь людям, получившим травмы.

По словам Илона Маска, уже сейчас чипы «Neuralink» помогают людям, получившим сильные травмы, пишет РИА ФАН.

Он привёл в пример случай попавшего в аварию 25-летнего мотоциклиста. Молодой человек лишился возможности принимать пищу самостоятельно. Для него программируется чип, который не только будет лечить травмированного, но и облегчит последствия черепно-мозговой травмы.

Илон Маск уверен, что технология чипирования поможет в восстановлении двигательной функции конечностей у людей, которые получили травму позвоночника.

Справка АИ

Илон Маск – американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель, генеральный директор и главный инженер компании «SpaceX», инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании «Tesla», основатель «The Boring Company» и соучредитель «Neuralink» и «OpenAI».

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#наука #технологии

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