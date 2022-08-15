Людей с ограниченными возможностями предложили чипировать

Илон Маск призвал вживлять чипы в мозг людей с ограниченными возможностями здоровья. Как считает основатель «Tesla» и «Neuralink», внедрение в мозг специальных чипов может помочь людям, получившим травмы.

По словам Илона Маска, уже сейчас чипы «Neuralink» помогают людям, получившим сильные травмы, пишет РИА ФАН.

Он привёл в пример случай попавшего в аварию 25-летнего мотоциклиста. Молодой человек лишился возможности принимать пищу самостоятельно. Для него программируется чип, который не только будет лечить травмированного, но и облегчит последствия черепно-мозговой травмы.

Илон Маск уверен, что технология чипирования поможет в восстановлении двигательной функции конечностей у людей, которые получили травму позвоночника.

Справка АИ

Илон Маск – американский предприниматель, инженер и миллиардер, основатель, генеральный директор и главный инженер компании «SpaceX», инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании «Tesla», основатель «The Boring Company» и соучредитель «Neuralink» и «OpenAI».