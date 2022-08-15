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15августа
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сегодня, 10:29 0

Дочь Елены Прокловой отреклась от матери в 12 лет

Актриса рассказала о сложных отношениях с дочерью

Дочь Елены Прокловой отреклась от матери в 12 лет
Фото: tvcenter.ru

Елена Проклова в 18 лет вышла замуж за режиссёра Виталия Мелик-Крамарова, а спустя год родилась её дочь Арина. Через четыре года брак актрисы распался. В недавнем интервью она призналась, что всегда была слишком увлечена карьерой, поэтому долгое время не могла наладить отношения с ребёнком, сообщает «Комсомольская правда».

В эфире программы «Секрет на миллион» 68-летняя Проклова рассказала, как её дочь в 12 лет сообщила, что не хочет жить с ней. Арина решила, что будет жить с бабушкой и дедушкой. По словам актрисы, девочка заявила, что отречётся от матери, если будет суд. Проклова призналась, что эти слова настолько потрясли её, что она упала в обморок.

Ссора с дочерью произошла перед выступлением актрисы в театре. Она с молодости страдает от высокого давления, любое волнение сразу сказывается на её состоянии. После разговора с Ариной Проклова еле держалась на ногах и с трудом доиграла до конца спектакля.

Лишь через много лет отношения мамы и дочери улучшились, однако Арина до сих пор не признаёт мать своим авторитетом.

Ранее Проклова рассказывала о домогательствах, которые пережила в подростковом возрасте. Она не назвала имени, но многие считают, что она имела в виду своего коллегу Олега Табакова. В то время артист был женат на актрисе Людмиле Крыловой. По словам актрисы, он был готов развестись и даже якобы приходил свататься к её родителям.

Откровения Прокловой произвели эффект разорвавшейся бомбы. Кто-то сочувствовал актрисе, другие назвали её признание лишь способом привлечения внимания.

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#дети #шоу-бизнес

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