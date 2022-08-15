На Сахалине заблудилась группа туристок

На выходных в Углегорском районе на острове Сахалин пропали три женщины, которые отправились по туристическому маршруту на гору Краснова. Они должны были вернуться с маршрута вечером.

Ночью того же дня на их поиски отправились волонтёры. Женщины были обнаружены 14 августа в 22:50. В медицинской помощи они не нуждались и были переданы родственникам в 03:30 15 августа.

Как сообщил мэр Углегорского района в своем телеграм-канале, в поисках участвовали сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям района, бригада спасателей, сотрудники полиции, волонтёры. К поискам было привлечено 23 человека и семь единиц техники.