Амурские спасатели нашли тело мужчины, который решил переплыть Владимировское озеро
Амурчанин утонул накануне
Накануне в амурский центр ГЗ и ПБ поступило сообщение о том, что на втором Владимировском озере утонул мужчина. На место происшествия выехали водолазы из Благовещенска. Тело мужчины обнаружили через 20 минут поисков на глубине трех метров в 15 метрах от берега, сообщает амурский центр ГЗ и ПБ.
Предварительно известно, что амурчанин 1956 года рождения отдыхал у водоема в компании друзей и решил переплыть озеро. Недалеко от берега силы его покинули, он начал тонуть. Спасти мужчину не удалось.
Сегодня, 15 августа, благовещенские водолазы поехали на водоем в районе села Тамбовка Тамбовского района на поиски еще одного утонувшего.
По словам очевидцев, компания мужчин отдыхала на берегу дамбы, один из них решил искупаться. Больше мужчину не видели.
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