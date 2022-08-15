Амурские спасатели нашли тело мужчины, который решил переплыть Владимировское озеро

Предварительно известно, что амурчанин 1956 года рождения отдыхал у водоема в компании друзей и решил переплыть озеро. Недалеко от берега силы его покинули, он начал тонуть. Спасти мужчину не удалось.

Сегодня, 15 августа, благовещенские водолазы поехали на водоем в районе села Тамбовка Тамбовского района на поиски еще одного утонувшего.

По словам очевидцев, компания мужчин отдыхала на берегу дамбы, один из них решил искупаться. Больше мужчину не видели.