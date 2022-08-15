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15августа
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сегодня, 11:24 0

В Амурской области с начала года раздали более 500 дальневосточных гектаров

Участки берут для строительства домов и ведения сельского хозяйства

В Амурской области с начала года раздали более 500 дальневосточных гектаров
Фото: Амур.инфо

С начала 2022 года в Приамурье раздали 509 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», сообщает министерство имущественных отношений Амурской области.

Амурчане чаще всего используют полученные гектары для ведения сельского хозяйства и строительства жилых домов. Ещё одним популярным вариантом использования территории является развитие собственного бизнеса.

Программа «Дальневосточный гектар» на сегодняшний день совершенствуется – те, кто успешно освоил полученный земельный участок, вправе претендовать на дополнительный.

— Благодаря новым условиям у жителей Амурской области, которые оформили «Дальневосточный гектар», есть возможность взять дополнительный земельный участок. Одно из главных условий: ранее оформленный участок должен быть освоен. Такой возможностью уже воспользовались 23 человека, – отметил Сергей Олиферов, министр имущественных отношений Амурской области.

Всего за время действия программы в Амурской области заключено 8 780 договоров на земельные участки общей площадью 8 148 гектаров.

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#Дальний Восток #бизнес #сельское хозяйство #строительство

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