В Магдагачах восстановлена дорога и водоснабжение
В регионе продолжают устранять последствия паводка
Коммунальщики Магдагачинского района продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка. Дорожная организация восстановила проезд по трассе Магдагачи – Толбузино, а Роспотребнадзор отчитался о том, что водопроводная вода в населенном пункте вновь пригодна для употребления в пищу.
Накануне подрядная организация, восстанавливающая полотно грунтовой дороги по маршруту Магдагачи – Толбузино, сообщила об окончании работ на перемытом участке в районе 17 километра. Работы на водопроводной сети также завершены. Жителям районного центра разрешили готовить пищу с использованием водопроводной воды, рассказали в администрации Магдагачинского района.
По состоянию на утро 15 августа на территории области нет подтопленных жилых домов и автомобильных мостов, сообщают амурские спасатели.
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