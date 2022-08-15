В Магдагачах восстановлена дорога и водоснабжение

Накануне подрядная организация, восстанавливающая полотно грунтовой дороги по маршруту Магдагачи – Толбузино, сообщила об окончании работ на перемытом участке в районе 17 километра. Работы на водопроводной сети также завершены. Жителям районного центра разрешили готовить пищу с использованием водопроводной воды, рассказали в администрации Магдагачинского района.

По состоянию на утро 15 августа на территории области нет подтопленных жилых домов и автомобильных мостов, сообщают амурские спасатели.