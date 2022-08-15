В понедельник в Благовещенске на улице Калинина восстановят движение
Ремонтные работы завершат сегодня
В субботу, 13 августа, на улице Калинина между Тенистой и Пролетарской было частично ограничено движение автотранспорта. На этом участке строители меняли старый кирпичный колодец канализационного коллектора на новый кольцевой, сообщает администрация города Благовещенска.
12 августа в районе Автоколонны образовался провал на проезжей части. Авария случилась в результате износа и обрушения старого колодца канализационного коллектора.
Фото: Администрация города Благовещенска
Фото: Администрация города Благовещенска
На данный момент рабочие установили новый колодец, засыпали и уплотнили грунт. Сегодня участок дороги заасфальтируют и восстановят полноценное движение.
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