В понедельник в Благовещенске на улице Калинина восстановят движение

12 августа в районе Автоколонны образовался провал на проезжей части. Авария случилась в результате износа и обрушения старого колодца канализационного коллектора.

Фото: Администрация города Благовещенска

Фото: Администрация города Благовещенска

На данный момент рабочие установили новый колодец, засыпали и уплотнили грунт. Сегодня участок дороги заасфальтируют и восстановят полноценное движение.