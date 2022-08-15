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сегодня, 10:15 0

В понедельник в Благовещенске на улице Калинина восстановят движение

Ремонтные работы завершат сегодня

В понедельник в Благовещенске на улице Калинина восстановят движение
Фото: администрация города Благовещенска

В субботу, 13 августа, на улице Калинина между Тенистой и Пролетарской было частично ограничено движение автотранспорта. На этом участке строители меняли старый кирпичный колодец канализационного коллектора на новый кольцевой, сообщает администрация города Благовещенска.

12 августа в районе Автоколонны образовался провал на проезжей части. Авария случилась в результате износа и обрушения старого колодца канализационного коллектора.

Фото: Администрация города Благовещенска

Фото: Администрация города Благовещенска

На данный момент рабочие установили новый колодец, засыпали и уплотнили грунт. Сегодня участок дороги заасфальтируют и восстановят полноценное движение.

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#городская власть #дороги

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