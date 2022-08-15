Амурская область попала в число проблемных регионов по онлайн-записи к врачу

10 регионов с наибольшим количеством технических ошибок при онлайн-записи к врачу:

• Чукотский автономный округ



• Республика Ингушетия



• Иркутская область



• Амурская область



• Краснодарский край



• Оренбургская область



• Кемеровская область



• Удмуртская Республика



• Смоленская область



• Еврейская автономная область





10 регионов с наименьшим количеством доступных временных слотов для записи к врачу:





• Томская область



• Калининградская область



• Республика Коми



• Брянская область



• Магаданская область



• Республика Башкортостан



• Сахалинская область



• Псковская область



• Ненецкий автономный округ



• Рязанская область



• Республика Марий Эл





Для контроля за исполнением задачи Минцифры и Минздрав будут регулярно проводить встречи с региональными уполномоченными, которые обязаны обеспечить качественное оказание услуги, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.