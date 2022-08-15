Амурская область попала в число проблемных регионов по онлайн-записи к врачу
Минцифры совместно с Минздравом проверили качество работы сервиса на Госуслугах
Самый востребованный сервис на Госуслугах – «Запись на прием к врачу». Минцифры совместно с Минздравом проверили качество оказания услуги и составили рейтинг регионов, исходя из показателей технических и организационных ошибок при записи за второй квартал 2022 года.
10 регионов с наибольшим количеством технических ошибок при онлайн-записи к врачу:
• Чукотский автономный округ
• Республика Ингушетия
• Иркутская область
• Амурская область
• Краснодарский край
• Оренбургская область
• Кемеровская область
• Удмуртская Республика
• Смоленская область
• Еврейская автономная область
10 регионов с наименьшим количеством доступных временных слотов для записи к врачу:
• Томская область
• Калининградская область
• Республика Коми
• Брянская область
• Магаданская область
• Республика Башкортостан
• Сахалинская область
• Псковская область
• Ненецкий автономный округ
• Рязанская область
• Республика Марий Эл
Для контроля за исполнением задачи Минцифры и Минздрав будут регулярно проводить встречи с региональными уполномоченными, которые обязаны обеспечить качественное оказание услуги, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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