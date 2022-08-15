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15августа
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сегодня, 09:20 0

Амурская область попала в число проблемных регионов по онлайн-записи к врачу

Минцифры совместно с Минздравом проверили качество работы сервиса на Госуслугах

Амурская область попала в число проблемных регионов по онлайн-записи к врачу
Фото: Амур.инфо

Самый востребованный сервис на Госуслугах – «Запись на прием к врачу». Минцифры совместно с Минздравом проверили качество оказания услуги и составили рейтинг регионов, исходя из показателей технических и организационных ошибок при записи за второй квартал 2022 года.

10 регионов с наибольшим количеством технических ошибок при онлайн-записи к врачу:

• Чукотский автономный округ

• Республика Ингушетия

• Иркутская область

• Амурская область

• Краснодарский край

• Оренбургская область

• Кемеровская область

• Удмуртская Республика

• Смоленская область

• Еврейская автономная область


10 регионов с наименьшим количеством доступных временных слотов для записи к врачу:


• Томская область

• Калининградская область

• Республика Коми

• Брянская область

• Магаданская область

• Республика Башкортостан

• Сахалинская область

• Псковская область

• Ненецкий автономный округ

• Рязанская область

• Республика Марий Эл


Для контроля за исполнением задачи Минцифры и Минздрав будут регулярно проводить встречи с региональными уполномоченными, которые обязаны обеспечить качественное оказание услуги, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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#интернет #телеком #медицина

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