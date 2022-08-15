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15августа
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сегодня, 08:02 0

Россиянам рассказали, какие продукты подорожают осенью

Рост цен связан с сезонным фактором, а также санкциями и последствиями пандемии

Россиянам рассказали, какие продукты подорожают осенью
Фото: Амур.инфо

Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов рассказал, какие группы продуктов подорожают осенью и объяснил, с чем связан рост цен. Он отметил, что в России, как и в большинстве стран, традиционно растут цены на отдельные группы продуктов в сентябре и октябре, сообщает агентство «Прайм».

Дмитрий Завьялов отметил, что в сентябре ожидается традиционный рост цен на молочную продукцию, яйца, колбасные изделия, овощи. Кроме того, ожидается незначительное повышение стоимости рыбы, рыбных продуктов и свинины. После сезонного летнего спада цены на курицу, осенью её стоимость снова подрастёт.

А вот цена на кофе и чай в течение года, как правило, серьезно не изменяется. Но на неё могут повлиять глобальные изменения мировой конъюнктуры.

— В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется, – рассуждает Завьялов.

Он пояснил, что стоимость зерна, воды, сахара, дрожжей и других ингредиентов составляет только 35-40 % от цены буханки хлеба. Оставшиеся 60-65% – это расходы на газ, электричество, зарплату персонала, аренду помещения, коммерческие расходы и многое другое. Похожая ситуация и по другим подобным продуктам питания. Именно логистика и транспортные расходы оказывают большое влияние на конечную цену товара.

По словам эксперта, в последнее время серьёзно подорожала логистика сырья, материалов, комплектующих. Кроме того из-за санкций некоторые комплектующие, оборудование приходится доставлять через транзитные третьи страны. Из-за этого наблюдается рост цен на кофе, пальмовое масло, тропические фрукты. При этом, как отмечает Дмитрий Завьялов, такая тенденция наблюдается в течение всей пандемии.

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#экономика

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