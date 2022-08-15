Россиянам рассказали, какие продукты подорожают осенью

Дмитрий Завьялов отметил, что в сентябре ожидается традиционный рост цен на молочную продукцию, яйца, колбасные изделия, овощи. Кроме того, ожидается незначительное повышение стоимости рыбы, рыбных продуктов и свинины. После сезонного летнего спада цены на курицу, осенью её стоимость снова подрастёт.

А вот цена на кофе и чай в течение года, как правило, серьезно не изменяется. Но на неё могут повлиять глобальные изменения мировой конъюнктуры.

— В качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем, но надо понимать, что «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется, – рассуждает Завьялов.

Он пояснил, что стоимость зерна, воды, сахара, дрожжей и других ингредиентов составляет только 35-40 % от цены буханки хлеба. Оставшиеся 60-65% – это расходы на газ, электричество, зарплату персонала, аренду помещения, коммерческие расходы и многое другое. Похожая ситуация и по другим подобным продуктам питания. Именно логистика и транспортные расходы оказывают большое влияние на конечную цену товара.

По словам эксперта, в последнее время серьёзно подорожала логистика сырья, материалов, комплектующих. Кроме того из-за санкций некоторые комплектующие, оборудование приходится доставлять через транзитные третьи страны. Из-за этого наблюдается рост цен на кофе, пальмовое масло, тропические фрукты. При этом, как отмечает Дмитрий Завьялов, такая тенденция наблюдается в течение всей пандемии.