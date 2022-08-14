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14августа
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сегодня, 16:00 0

В понедельник часть Благовещенска останется без горячей воды

Будут идти плановые ремонтные работы

В понедельник часть Благовещенска останется без горячей воды
Фото: Амур.инфо

15 августа, в понедельник, в Благовещенске отключат горячую воду на две недели. Мера связана с плановыми ремонтными работами и коснётся некоторых районов.

В частности, по плану, без воды с 15 августа по 26 августа останутся Плодопитомник, районы Тепличного, Молочного комбината и погранотряда, а также жилые дома в районе между улицей Тепличной и улицей Студенческой от Игнатьевского шоссе до тепличного комбината.

Горячей воды также не будет в микрорайонах «Солнечный», домах «АНК», в «Подсолнухах».

После работ на теплотрассах горячее водоснабжение обещают возобновить.

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#ЖКХ

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