В понедельник часть Благовещенска останется без горячей воды

15 августа, в понедельник, в Благовещенске отключат горячую воду на две недели. Мера связана с плановыми ремонтными работами и коснётся некоторых районов.

В частности, по плану, без воды с 15 августа по 26 августа останутся Плодопитомник, районы Тепличного, Молочного комбината и погранотряда, а также жилые дома в районе между улицей Тепличной и улицей Студенческой от Игнатьевского шоссе до тепличного комбината.

Горячей воды также не будет в микрорайонах «Солнечный», домах «АНК», в «Подсолнухах».

После работ на теплотрассах горячее водоснабжение обещают возобновить.