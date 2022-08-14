В Зейском районе за сутки освободились от воды 44 приусадебных участка
Подтопленных жилых домов нет
По состоянию на воскресенье, 14 августа, остаются подтопленными пять участков в селе Амуро-Балтийск Зейского района. В целом по району от воды освободились 44 приусадебных участка. В Ивановке за сутки из-под воды вышли 33 придомовых территории.
В Зейском районе спасатели оказывают адресную помощь населению по ликвидации последствий паводка: расчищают придомовые территории, откачивают воду из подвальных помещений, сушат дома тепловыми пушками.
На территории городского округа Тында, Тындинского муниципального округа и Сковородинского района завершены аварийно-восстановительные работы, связанные с просушкой помещений и откачкой воды.
На территории четырёх муниципальных образований подтоплены пять участков автомобильных дорог, без автотранспортного сообщения остаются пять населенных пунктов. По мере освобождения подтопленных участков дорог дорожные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.
В главном управлении МЧС России по Амурской области продолжается работа оперативного штаба. Обстановка в населенных пунктах находится на круглосуточном контроле. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами населенных пунктов, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов и округов.
В проведении превентивных мероприятий, ликвидации последствий паводка и оказании помощи населению была задействована группировка в составе 270 человек, 108 единиц техники, в том числе 9 плавсредств, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.
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