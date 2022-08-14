В Зейском районе за сутки освободились от воды 44 приусадебных участка

В Зейском районе спасатели оказывают адресную помощь населению по ликвидации последствий паводка: расчищают придомовые территории, откачивают воду из подвальных помещений, сушат дома тепловыми пушками.

На территории городского округа Тында, Тындинского муниципального округа и Сковородинского района завершены аварийно-восстановительные работы, связанные с просушкой помещений и откачкой воды.

На территории четырёх муниципальных образований подтоплены пять участков автомобильных дорог, без автотранспортного сообщения остаются пять населенных пунктов. По мере освобождения подтопленных участков дорог дорожные службы проводят ремонтно-восстановительные работы.

В главном управлении МЧС России по Амурской области продолжается работа оперативного штаба. Обстановка в населенных пунктах находится на круглосуточном контроле. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами населенных пунктов, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов и округов.

В проведении превентивных мероприятий, ликвидации последствий паводка и оказании помощи населению была задействована группировка в составе 270 человек, 108 единиц техники, в том числе 9 плавсредств, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.