В Чигирях временно ограничили движение большегрузов

В Селе Чигири Благовещенского района на улице Центральной от Новотроицкого шоссе до Игнатьевского шоссе выставлены дорожные знаки временных ограничений по общей массе машин.

Такое решение было принято администрацией Благовещенского района в связи со сложной обстановкой из-за большого количества осадков: мокрый грунт может просесть под грузовиками. За соблюдением временных правил будут следить сотрудники ГИБДД.

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Виктория Большакова