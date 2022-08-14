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14августа
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сегодня, 15:47 0

В Чигирях временно ограничили движение большегрузов

Режим действует на улице Центральная

В Чигирях временно ограничили движение большегрузов
Фото: Архив Амур.инфо

В Селе Чигири Благовещенского района на улице Центральной от Новотроицкого шоссе до Игнатьевского шоссе выставлены дорожные знаки временных ограничений по общей массе машин.

Такое решение было принято администрацией Благовещенского района в связи со сложной обстановкой из-за большого количества осадков: мокрый грунт может просесть под грузовиками.

За соблюдением временных правил будут следить сотрудники ГИБДД.

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#дороги #транспорт

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