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сегодня, 15:16 0

Василий Орлов попросил обратить внимание на сохранность дворовых площадок

Глава области проверил ход реализации проекта «1000 дворов» в Свободном

Василий Орлов попросил обратить внимание на сохранность дворовых площадок
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил, как идет реализация проекта «1000 дворов» в Свободном. В этом году в городе по программе модернизируют 11 дворов, на что выделено порядка 80 миллионов рублей.

Практически во всех дворах уже сделаны дорожки из тротуарной плитки, подготовлено бетонное основание для укладки резинового покрытия и установки игровых комплексов и тренажеров. Также готовы площадки под малые архитектурные формы.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Василий Орлов акцентировал внимание местных властей на том, что мало построить детские площадки, их нужно еще и сохранить, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— В Свободном строится 11 дворов по программе. Все работы идут в графике, до 15 октября дворы будут сданы. Подрядчикам по возможности процесс нужно ускорить, чтобы дети успели погулять на новых площадках до наступления холодов. Отдельное внимание необходимо уделить системе безопасности – освещению площадок и системе видеонаблюдения, чтобы свести к минимуму риск вандализма. К сожалению, такие случаи у нас бывают. Новые объекты нужно беречь, – отметил губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #Дальний Восток #ЖКХ #Свободный

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