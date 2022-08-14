Минэкономразвития: Амурская область всегда открыта для диалога и сотрудничества

Первое в текущем году заседание подкомиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) прошло в онлайн-формате. Его участникам-представителям России, Китая, Японии, Южной Кореи и Монголии рассказали о транзитном потенциале Амурской области.

— Амурская область выгодно использует свое уникальное географическое положение, реализуя на своей территории ряд крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики. Запущено движение по международному мосту через реку Амур. Строится таможенно-логистический терминал «Каникурган» и первая в мире трансграничная канатная дорога. В ближайшее время по концессионной модели начнем реконструкцию международного терминала главного аэропорта области. Все это говорит о том, что в перспективе, наш регион способен стать одним из крупнейших центров международной торговли с Китаем и другими странами АТР, – сказал Павел Пузанов, зампредседателя правительства Амурской области.

Фото: Пресс-служба минэкономразвития Амурской области

Екатерина Киреева, замминистра экономического развития и внешних связей Приамурья, отметила, что эти проекты имеют отличный потенциал формирования нового универсального хаба для транспортировки товаров из Азиатских стран. При этом использование амурских терминалов позволит сократить логистику. Поможет в этом и проект нового железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (РФ) –Мохэ (КНР). По предварительным оценкам, его грузовая база составит более 20 миллионов тонн в год.

— С учетом положительного опыта создания приграничной инфраструктуры, рассчитываем на совместную проработку проекта с нашими зарубежными партнерами. Все это создает хорошие предпосылки к развитию деловых контактов между регионами России и стран АТР на новом этапе развития. Амурская области всегда открыта для диалога и сотрудничества, – отметила Екатерина Киреева.

Справка АИ

АРАССВА – это организация поддержки регионального сотрудничества, в которую на основе членства входят субъекты из КНР, Японии, Республики Корея, Монголии, КНДР и РФ. С момента основания в неё вступило 79 регионов,16 из которых из России (включая Амурскую область).