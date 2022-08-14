В субботу, 13 августа, в Благовещенске отметили День физкультурника. Как рассказали в пресс-службе администрации города, к этому празднику приурочили порядка 30 мероприятий: книжные выставки, интерактивные арт-игры, фотовыставки, утренние зарядки, мастер-классы, открытые соревнования, показательные тренировки и выступления.

Особенностью этого Дня физкультурника стал первый Чемпионат по офисным видам спорта. Атлеты соревновались в VR-играх и спортивных играх. Кроме того в рамках этого чемпионата прошли фитнес-тренировка и мастер-класс.

Фото: мэрия Благовещенска

Вечером жители и гости Благовещенска посетили «Фитнес-парк». Мероприятие провели в Городском парке областной столицы. Гости могли заняться зумбой, йогой, фитнесом на ковриках, степ-аэробикой, а также обучиться техникам массажа в отдельной зоне. Прогуливаясь вдоль главной аллеи парка, можно было приобрести здоровое и спортивное питание, спортивную экипировку и инвентарь.