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сегодня, 13:42 0

В Благовещенске отметили День физкультурника

Интерактивные площадки работали в разных частях города

В Благовещенске отметили День физкультурника
Фото: мэрия Благовещенска

В субботу, 13 августа, в Благовещенске отметили День физкультурника. Как рассказали в пресс-службе администрации города, к этому празднику приурочили порядка 30 мероприятий: книжные выставки, интерактивные арт-игры, фотовыставки, утренние зарядки, мастер-классы, открытые соревнования, показательные тренировки и выступления.

Особенностью этого Дня физкультурника стал первый Чемпионат по офисным видам спорта. Атлеты соревновались в VR-играх и спортивных играх. Кроме того в рамках этого чемпионата прошли фитнес-тренировка и мастер-класс.

Фото: мэрия Благовещенска

Вечером жители и гости Благовещенска посетили «Фитнес-парк». Мероприятие провели в Городском парке областной столицы. Гости могли заняться зумбой, йогой, фитнесом на ковриках, степ-аэробикой, а также обучиться техникам массажа в отдельной зоне. Прогуливаясь вдоль главной аллеи парка, можно было приобрести здоровое и спортивное питание, спортивную экипировку и инвентарь.

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#здоровье #праздники #спорт

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