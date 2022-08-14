В Ивановке Зейского района больше не осталось подтопленных участков

По состоянию на воскресенье, 14 августа, уровень воды в Уркане составил 593 сантиметра, за сутки снизился на 89 сантиметров. Спад воды продолжается.

Тем не менее, проезда в населенный пункт пока нет, работает лодочная переправа, организованная спасателями. За сутки было перевезено 42 человека и 12 тепловых пушек. Жителям населенного пункта спасатели привозят продукты питания и воду. В селе начались аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности