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сегодня, 13:12 0

В Ивановке Зейского района больше не осталось подтопленных участков

За сутки освободились от воды 33 придомовых территории

В Ивановке Зейского района больше не осталось подтопленных участков
Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

По состоянию на воскресенье, 14 августа, уровень воды в Уркане составил 593 сантиметра, за сутки снизился на 89 сантиметров. Спад воды продолжается.

Тем не менее, проезда в населенный пункт пока нет, работает лодочная переправа, организованная спасателями. За сутки было перевезено 42 человека и 12 тепловых пушек. Жителям населенного пункта спасатели привозят продукты питания и воду. В селе начались аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности

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#большая вода #происшествия

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