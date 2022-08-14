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14августа
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сегодня, 14:13 0

Дальневосточный слёт социальных предпринимателей впервые пройдет в Амурской области

Мероприятие запланировано на конец августа

Дальневосточный слёт социальных предпринимателей впервые пройдет в Амурской области
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 22 и 23 августа пройдёт Дальневосточный слёт социальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере и самозанятых. Как уточнили в телеграмм-канале амурского бизнес-омбудсмена, такое мероприятие впервые будет проводиться в Приамурье.

Уточняется, что география слёта не ограничена, а участие – бесплатно. Социальных предпринимателей ждут дискуссионные площадки, статистические сессии с приглашёнными экспертами: федеральными и местными спикерами.

Для того, чтобы стать участником этого мероприятия, нужно пройти регистрацию на сайте слёта. Там же можно ознакомиться с подробной информацией о составе приглашенных спикеров.

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