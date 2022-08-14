Василий Орлов поручил сделать дорожную карту ремонта пришкольных стадионов

В преддверии нового учебного года в правительстве Амурской области обсудили готовность пришкольных спортивных объектов. Представители минобрнауки рассказали о степени готовности 11 объектов спортивной инфраструктуры, на которых сейчас ведутся работы, а губернатор поручил подготовить дорожную карту ремонтов пришкольных стадионов на ближайшие три года.

— Нужно расставить приоритеты по ремонтам пришкольных стадионов и закладывать на эти цели деньги при формировании трёхлетнего бюджета. Очередность проведения работ определять исходя из количества детей, которые учатся в школе, стоимости объекта и наличия в населенном пункте спортивной инфраструктуры. Эту программу стоит синхронизировать с программой «Газпром-детям», чтобы не вышло так, что на какой-то территории сразу несколько объектов строится, а где-то их вообще нет, – сказал Василий Орлов.