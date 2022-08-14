Генпрокуратура вернула государству десятки санаториев, которые пытались приватизировать

Генеральная прокуратура России через суд вернула в собственность государства санатории на юге страны общей стоимостью несколько миллиардов рублей.

Гагаринский районный суд Москвы, рассматривавший иск с февраля 2022 года, удовлетворил требования Генпрокуратуры. Из собственности профсоюзов и недобросовестных приобретателей в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, состоящих из 1763 объектов недвижимости.

По данным расследования, руководство санаториев обогащалось за счет незаконной распродажи вверенного имущества через специально созданное для этого юридическое лицо – ООО «Курортное управление (холдинг)». В итоге было продано 24 учреждения, 131 объект за 3,3 миллиарда рублей. А частью санаториев завладели члены руководства профсоюзов, их родственники и подконтрольные лица.

Часть курортных учреждений Кисловодска руководитель холдинга приобрёл у профсоюзов. При этом полученные от использования доходы он легализовал, приобретя здания и земельные участки в Ставропольском крае, Карачаево-Черкессии, Владимирской области, Крыму общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Кроме того, по некоторым данным, руководство организации получало прибыль санаториев под видом арендной платы. Всего из санаториев таким способом выведено 4,3 миллиарда рублей. Однако перед судом подавляющее большинство ответчиков не смогли подтвердить свои доводы о реконструкции и реставрации объектов и представить сведения о законности источников финансирования, сообщает Генпрокуратура РФ.