С начала года амурчане получили 29 миллионов в качестве налогового вычета

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области рассказали, что за первые шесть месяцев 2022 года жители региона подали порядка 630 заявлений на получение налогового вычета. Им перечислили свыше 29 миллионов рублей.

Как уточнили в ведомстве, более 9 миллионов рублей было направлено в качестве инвестиционного вычета и около 20 миллионов – в качестве имущественного налогового вычета.

— Напомним, что налоговый вычет в упрощенном порядке предоставляется по расходам на приобретение жилья, уплате процентов по ипотеке и в сумме средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет. Сделать это можно только по тем вычетам, право на которые у налогоплательщика возникло с 1 января 2020 года, – пояснили в пресс-службе министерства.

Воспользоваться налоговым вычетом можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц» на сайте ФНС России.