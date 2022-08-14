В Тамбовке открылась малая площадка ГТО

В селе Тамбовка Амурской области открылась малая спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО. На ней установили турники, брусья, скамьи для отжиманий и выполнения упражнений на пресс, а также уличные тренажеры.

Площадка построена вблизи нового физкультурно-оздоровительного комплекса, который возведён в Тамбовке при поддержке ПАО «Газпром». И ФОК, и малая площадка ГТО будут находиться в ведении Тамбовской ДЮСШ, в которой занимаются почти 400 ребят в отделениях волейбола, баскетбола, легкой атлетики и вольной борьбы. Пользоваться площадкой смогут и все желающие.

Также в этом году малую спортплощадку ГТО создали в Архаре. Ведутся работы по созданию площадки и в Пригородном Белогорского округа. А в Возжаевке построили физкультурно-оздоровительный комплекс по проекту «Спорт – норма жизни», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.







Справка АИ

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» реализуется с 2019 года. За это время в регионе обустроили более десятка малых площадок ГТО и два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Основной задачей проекта является увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом. К 2024 году она должна составить 55%.