Уровень Зеи в районе Благовещенска начал падать

В администрации Благовещенского района сообщают, что на реке Зея, которая угрожает подтоплением селу Владимировка, наблюдается спад воды.

— Во Владимировке продолжают работать спасатели, пожарные и добровольцы на укреплении дамб, задействована спецтехника, – сообщают в пресс-службе администрации района.

В Главном управлении МЧС России по Амурской области рассказали, что гребень паводка по рекам Амур и Зея прошёл участок в районе города Благовещенска.

— Подтопленных жилых домов нет и не прогнозируется, – уточнили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области