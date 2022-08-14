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14августа
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сегодня, 11:10 0

Уровень Зеи в районе Благовещенска начал падать

В МЧС сообщили, что гребень паводка мимо областного центра уже прошёл

Уровень Зеи в районе Благовещенска начал падать
Фото: Амур.инфо

В администрации Благовещенского района сообщают, что на реке Зея, которая угрожает подтоплением селу Владимировка, наблюдается спад воды.

— Во Владимировке продолжают работать спасатели, пожарные и добровольцы на укреплении дамб, задействована спецтехника, – сообщают в пресс-службе администрации района.

В Главном управлении МЧС России по Амурской области рассказали, что гребень паводка по рекам Амур и Зея прошёл участок в районе города Благовещенска.

— Подтопленных жилых домов нет и не прогнозируется, – уточнили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

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#большая вода #Благрайон #МЧС

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