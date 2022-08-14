Уровень Зеи в районе Благовещенска начал падать
В МЧС сообщили, что гребень паводка мимо областного центра уже прошёл
В администрации Благовещенского района сообщают, что на реке Зея, которая угрожает подтоплением селу Владимировка, наблюдается спад воды.
— Во Владимировке продолжают работать спасатели, пожарные и добровольцы на укреплении дамб, задействована спецтехника, – сообщают в пресс-службе администрации района.
В Главном управлении МЧС России по Амурской области рассказали, что гребень паводка по рекам Амур и Зея прошёл участок в районе города Благовещенска.
— Подтопленных жилых домов нет и не прогнозируется, – уточнили в ведомстве.
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