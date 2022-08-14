На федеральной трассе в Амурской области произошло серьёзное ДТП

На федеральной трассе «Амур» в Сковородинском районе недалеко от посёлка Уруша произошла авария. В ДТП пострадали люди.

—12 августа 2022 около 12:25 на автодороге «Амур» в Сковородинском районе произошло столкновение двух транспортных средств Toyota Sprinter и MAN. После чего автомобиль Toyota Sprinter совершил выезд на встречную полосу движения и допустил столкновение с Toyota Toyoace. По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – сообщили в областном управлении ГИБДД.