В Благовещенске открыли перекрёсток на Мухина

Перекрёсток улиц Мухина и Пролетарской снова открыт в Благовещенске. Один из самых оживлённых перекрёстков города доступен для всех видов транспорта.

— Подрядная организация сегодня уложила нижний слой асфальта, – отметили в мэрии Благовещенска. По этому перекрёстку снова пошли автобусы №№ 11, 36/36(О), 38, 44. Все они идут по такой схеме: Игнатьевское шоссе – улица Мухина – улица Пролетарская – улица Калинина – далее по маршрутам.

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Алексей «Груандан» Козырин