Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:59 0

В Благовещенске открыли перекрёсток на Мухина

Проехать снова можно по Пролетарской

В Благовещенске открыли перекрёсток на Мухина
Фото: Амур.инфо

Перекрёсток улиц Мухина и Пролетарской снова открыт в Благовещенске. Один из самых оживлённых перекрёстков города доступен для всех видов транспорта.

— Подрядная организация сегодня уложила нижний слой асфальта, – отметили в мэрии Благовещенска.

По этому перекрёстку снова пошли автобусы №№ 11, 36/36(О), 38, 44. Все они идут по такой схеме: Игнатьевское шоссе – улица Мухина – улица Пролетарская – улица Калинина – далее по маршрутам.

Просмотров всего: 125

#дороги #ЖКХ #мэрия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске мужчина умер за рулём машины
Происшествия

Амурский паводок-2022: полностью восстановлен ещё один участок дороги
Общество

В Благовещенске впервые провели форум для старших домов
Общество

В Благовещенск начали поступать малые архитектурные формы по программе «1 000 дворов»