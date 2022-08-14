Амурчанам необходимо выбрать способ получения федеральных льгот

Амурчане, имеющие право на получение федеральных льгот, могут получать их в денежном или натуральном виде, сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Амурской области.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников получают вместе с пенсией. Соответственно, если получатель выбрал льготу в натуральном виде, например, бесплатные лекарства, её стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении, её стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.

Менять форму получения льгот можно ежегодно. Для этого необходимо до 1 октября подать заявление в ПФР. Сделать это можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на Госуслугах, либо лично обратиться в ПФР или МФЦ. Заявления учитываются с 1 января следующего года.

Тем, кто решения не меняет, заявление писать не нужно.

Если право на ЕДВ появляется впервые, набор соцуслуг изначально предоставляется в натуральном виде.