В Амурстате рассказали о проблемах строительной отрасли региона

В воскресенье, 14 августа, в России отмечают День строителя. Амурстат подготовил данные, отражающие положение строительной отрасли в регионе. Так, 19,5 % работающих амурчан – это строители. А объём работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» за шесть месяцев 2022 года, оценивается в 126 миллиардов рублей.

По данным статистики, в регионе постоянно растут темпы жилищного строительства. В 2019 году в эксплуатацию сдали 204,9 тысячи «квадратов» жилья, а в 2021-м уже 226,3 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. За шесть месяцев текущего года в Приамурье построили 158 тысяч квадратных метров жилья.

Помимо жилья в Амурской области активно строят и производственные объекты. Так, в 2021 году для нужд сельского хозяйства построили: две зерносушилки (способные обрабатывать тонну зерна в час), зернохранилище на две тысячи тонн, овощехранилища для картофеля, овощей и фруктов на 14 тысяч тонн. В отрасли энергетики построили тепловую турбинную электростанцию и дизельную электростанцию и многое другое. Также в Приамурье строятся дороги, взлетно-посадочные полосы, мосты.

В текущем году в Амурской области построены: магистральные газопроводы и отводы от них протяженностью 8,4 километра, склады – общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров, зернохранилища на 10 тысяч тонн, торговые площади в 3,1 тысячи «квадратов» и многое другое. Кроме этого, в эксплуатацию ввели физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад на 70 мест.

— Однако, несмотря на достигнутые показатели, деятельность строительных организаций (по данным выборочного обследования) по-прежнему сдерживают недостаток квалифицированных рабочих, высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, погодные условия, высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков, недостаток финансирования, нехватка материалов, недостаток заказов на работы, – отметили в Амурстате.