Василий Орлов открыл областной фестиваль «Загрузи себя футболом – Мы вместе»

Губернатор Приамурья Василий Орлов открыл детский футбольный фестиваль «Загрузи себя футболом – Мы вместе», сообщает областное правительство.

Соревнование будет идти два дня, главный приз – поездка в сентябре в Санкт-Петербург на матч «Зенит-Оренбург». За звание лучших будут сражаться 16 команд, состоящих из ребят 2010-2011 года рождения, также есть и одна команда девочек.

В субботу пройдёт первый этап фестиваля, команды разделили на четыре группы, а в воскресенье определится победитель. Игроки, занявшие первое место, также получат фирменную экипировку Детской футбольной лиги «Амурцец», команды, которые завоюют «серебро» и «бронзу» получат комплекты футбольных мячей.

Фото: правительство Амурской области

― У нас очень хорошие отношения с футбольным клубом Зенит, сотрудничаем с ним не первый год. Победителей ждёт насыщенная программа: сходите на футбол, встретитесь с профессиональными игроками и тренерским штабом, посмотрите Санкт-Петербург. Будет очень много хороших впечатлений. Благодарю компанию Петропавловск, которая выступает спонсором турнира. Это наш давний и надёжный партнёр, который помогает развивать детский футбол в регионе. Желаю успеха всем юным футболистам. Вы уже большие молодцы. Вы в финале, а это уже победа, – сказал Василий Орлов.