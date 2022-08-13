Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость
сегодня, 16:30 0

Василий Орлов открыл областной фестиваль «Загрузи себя футболом – Мы вместе»

Юные амурчане поборются за поездку в Санкт-Петербург

Василий Орлов открыл областной фестиваль «Загрузи себя футболом – Мы вместе»
Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов открыл детский футбольный фестиваль «Загрузи себя футболом – Мы вместе», сообщает областное правительство.

Соревнование будет идти два дня, главный приз – поездка в сентябре в Санкт-Петербург на матч «Зенит-Оренбург». За звание лучших будут сражаться 16 команд, состоящих из ребят 2010-2011 года рождения, также есть и одна команда девочек.

В субботу пройдёт первый этап фестиваля, команды разделили на четыре группы, а в воскресенье определится победитель. Игроки, занявшие первое место, также получат фирменную экипировку Детской футбольной лиги «Амурцец», команды, которые завоюют «серебро» и «бронзу» получат комплекты футбольных мячей.

Фото: правительство Амурской области

― У нас очень хорошие отношения с футбольным клубом Зенит, сотрудничаем с ним не первый год. Победителей ждёт насыщенная программа: сходите на футбол, встретитесь с профессиональными игроками и тренерским штабом, посмотрите Санкт-Петербург. Будет очень много хороших впечатлений. Благодарю компанию Петропавловск, которая выступает спонсором турнира. Это наш давний и надёжный партнёр, который помогает развивать детский футбол в регионе. Желаю успеха всем юным футболистам. Вы уже большие молодцы. Вы в финале, а это уже победа, – сказал Василий Орлов.

Просмотров всего: 5

#губернатор #дети #спорт

распечатать


Власть

Губернатор поздравил жителей Свободного со 110-летним юбилеем города
Общество

Василий Орлов оценил реконструкцию мест отдыха в Свободном
Культура

В Свободном пройдёт «Мото-шоу»
В России и мире

Анастасия Волочкова объяснила, почему её единственная дочь живёт с отцом и мачехой