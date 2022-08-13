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сегодня, 15:27 0

В Благовещенске мужчина умер за рулём машины

Полиция выясняет обстоятельства

В Благовещенске мужчина умер за рулём машины
Фото: Телеграм-канал «dpskontrol_28rus»

В субботу, 13 августа, пожилой мужчина умер, находясь за рулём автомобиля, сообщает амурская полиция.

В телеграм-канале dpskontrol_28rus уточняется, что происшествие случилось на Новотроицком шоссе, в районе вертолётной площадки. Водитель Toyota Probox съехал с дороги, проезжающие автомобилисты хотели помочь, но оказалось, что амурчанин скончался.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#дороги #происшествия #ДТП

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