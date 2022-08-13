Подъем уровня воды в реках Амур и Зея продолжится еще двое суток

По состоянию на 13 августа паводковая обстановка на реках Приамурья развивается в соответствии с прогнозом. При прохождении паводков отметок «неблагоприятного явления» не зарегистрировано, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

На Амуре от гидропоста Кумара до села Константиновка и в районе села Иннокентьевка и на Зее на участке Суражевка – Малая Сазанка подтоплены поймы. В районе города Благовещенска на реке Амур подъем на 7 сантиметров в сутки, на Зее – на 40 сантиметров в сутки.

Устойчивый спад уровня воды наблюдается на реке Правый Уркан в районе села Ивановка, за минувшие сутки вода упала на 89 сантиметров. Прогнозируется дальнейшее понижение.

На Верхнем Амуре на участке Игнашино – Сергеевка наблюдается спад воды на 15-100 сантиметров в сутки.

Гребень Верхнеамурского паводка проходит на участке Константиновка – Поярково, а Верхнезейского – в районе города Благовещенска.

По прогнозу, паводки на Среднем Амуре и в нижнем течении Зеи будут проходить в основном без достижения опасных отметок.

При прохождении паводка с максимальными отметками у города Благовещенска по реке Зее может подтопить до 24 приусадебных участков в поселке Зазейский, по Амуру – без подтоплений.

Максимальные отметки у Благовещенска по Амуру и Зее ожидаются 13-14 августа, без достижения опасных отметок.

При смещении паводковой волны вниз по течению на участке Среднего Амура в районе сел Гродеково – Иннокентьевка подтоплений не прогнозируется.