В Амурской области гидрологическая обстановка остается напряженной

В районе Благовещенска продолжает расти уровень воды в Амуре и Зее. За последние сутки вода поднялась еще на 7 сантиметров. До отметки «неблагоприятное явление» осталось меньше метра в Амуре, в Зее еще меньше.

Значительный подъем уровня воды зафиксирован и в южных районах области. Зато в северных районах, уже пострадавших от паводка, уровень воды пошел на убыль. Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области Гидрологический бюллетень подготовлен главным управлением МЧС России по Амурской области по данным амурского ЦГМС.

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#большая вода

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Светлана Овчинникова