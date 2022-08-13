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сегодня, 14:59 0

В Амурской области гидрологическая обстановка остается напряженной

Данные на 13 августа

В Амурской области гидрологическая обстановка остается напряженной
Фото: Амур.инфо

В районе Благовещенска продолжает расти уровень воды в Амуре и Зее. За последние сутки вода поднялась еще на 7 сантиметров. До отметки «неблагоприятное явление» осталось меньше метра в Амуре, в Зее еще меньше.

Значительный подъем уровня воды зафиксирован и в южных районах области.

Зато в северных районах, уже пострадавших от паводка, уровень воды пошел на убыль.

Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области

Фото: Главное управление МЧС России по Амурской области

Гидрологический бюллетень подготовлен главным управлением МЧС России по Амурской области по данным амурского ЦГМС.

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#большая вода

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