Губернатор поздравил жителей Свободного со 110-летним юбилеем города

В Свободном 12 и 13 августа проходят мероприятия, посвященные 110-й годовщине со дня основания города. За этот относительно короткий срок город пережил множество событий. Губернатор принял участие в торжестве, которое состоялось 12 августа в Доме культуры железнодорожников, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Глава области выразил благодарность стратегическим партнерам за активное участие в жизни города и помощь в реализации проектов, которые делают жизнь людей лучше и комфортней.

А также вручил почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство отличившимся жителям города.

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

— Сегодня город Свободный – самый динамично развивающийся город в Амурской области. Многое делается в городе, большие вложения в коммунальную инфраструктуру: строится две газовых котельных, которые будут сданы до конца года, также строятся дороги, идут работы по благоустройству города и дворов. Много делается для развития социальной инфраструктуры – строятся школы, ремонтируются поликлиники, в планах строительство роддома и ЗАГСа, который будет располагаться рядом с прекрасной церковью, которую построил Газпром. Город развивается – это происходит благодаря тому, что по решению президента Владимира Владимировича Путина здесь реализуются два крупнейших проекта – проект Газпрома – газоперерабатывающий завод и проект Сибура – газохимический комплекс. На ВЭФ в этом году мы представим мастер-планы трех амурских городов – это Благовещенск, Тында и Свободный. Мастер-план – это документ стратегического планирования, который предусматривает различные направления экономической активности. Сегодня у инвесторов большой интерес к городу Свободному для размещения здесь производств. Уже начат проект по строительству комплекса по сжижению природного газа, который напрямую будет способствовать газификации всего региона. Город развивается динамично – это город президентского внимания. У города Свободного прекрасные перспективы, благодарю и поздравлю всех активных граждан и ветеранов за то, что вы сделали для города. Слова благодарности почетным жителям, – заявил Василий Орлов.