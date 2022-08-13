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13августа
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сегодня, 14:29 0

В Свободном мужчина убил свою возлюбленную из ревности

Амурчанин застал женщину с другим мужчиной

В Свободном мужчина убил свою возлюбленную из ревности
Фото: Амур.инфо

В Свободном 44-летний мужчина предстанет перед судом за умышленное убийство, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

11 мая этого года обвиняемый пришёл домой после работы и застал свою сожительницу с другим мужчиной. Разозлившись, амурчанин взял газовый ключ и ударил им любовника женщины, гость сбежал. После ревнивец начал избивать возлюбленную, от полученных травм она скончалась на месте. Следующим утром злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил о совершённом преступлении, а в следственном отделе написал явку с повинной.

Уточняется, что у мужчины есть судимости за хулиганство и кражу. Расследование уголовного дела окончено, далее его будут рассматривать в суде.

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#криминал #происшествия #Свободный

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