В Свободном мужчина убил свою возлюбленную из ревности

В Свободном 44-летний мужчина предстанет перед судом за умышленное убийство, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

11 мая этого года обвиняемый пришёл домой после работы и застал свою сожительницу с другим мужчиной. Разозлившись, амурчанин взял газовый ключ и ударил им любовника женщины, гость сбежал. После ревнивец начал избивать возлюбленную, от полученных травм она скончалась на месте. Следующим утром злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил о совершённом преступлении, а в следственном отделе написал явку с повинной.

Уточняется, что у мужчины есть судимости за хулиганство и кражу. Расследование уголовного дела окончено, далее его будут рассматривать в суде.