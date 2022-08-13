В Благовещенске продавец присвоила более полутора миллиона рублей

32-летнюю жительницу Благовещенска обвиняют в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, сообщает управление МВД по Амурской области.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, владеющий магазином косметики. Он рассказал, что при проведении ревизии выявили недостачу в размере 1 миллиона 560 тысяч рублей. Во время расследования полицейские изучили документацию, записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению может быть причастна продавец. Женщина, продавая товары, просила некоторых покупателей перевести деньги за косметику ей, по номеру телефона. Все средства она оставляла себе.

Против горожанки возбудили уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде. За такое преступление ей может грозить до 10 лет лишения свободы, да ещё и крупный штраф.