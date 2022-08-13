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13августа
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сегодня, 13:34 0

В Благовещенске впервые провели форум для старших домов

Участие в нём приняли более ста человек

В Благовещенске впервые провели форум для старших домов
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

На собрании решалось, кто несёт ответственность за благоустройство придомовых территорий и обеспечение домовых нужд. Профильные специалисты рассказали о рычагах управления общим имуществом.

В Благовещенске впервые провели круглый стол для старших домов. Не обошлось без жарких споров. На форуме собрались те, кто искренне болеет за свои дома и дворы, готов учиться и делиться опытом.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Специалисты помогли жителям разобраться в системе управления общим имуществом, ответили на самые важные вопросы. Например, благовещенцам объяснили алгоритм действий, если в доме необходимо заменить лифт или как стать участниками программы «1000 дворов».

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

«Нередко ко мне обращаются по поводу протекающих крыш, старых детских площадок, обшарпаных подъездов, аварийных деревьев во дворах. Друзья, хочу, чтобы вы понимали. Всё это, сам дом и территория вокруг – общее имущество собственников. То есть ваше. Это даёт права и, конечно, накладывает обязанности. Однако, зачастую, люди ждут, что кто-то придёт и решит их проблемы. И так бывает: через различные программы, Фонд капремонта. Но очень многое зависит от вас самих»,– прокомментировал встречу старших домов в своём телеграм-канале Олег Имамеев.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Практика проведения таких обучающих семинаров продолжится. Мэр предложил готовить темы для следующей встречи.

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#городская власть #мэрия #ЖКХ

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