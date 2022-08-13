Амурчанину выплатили зарплату только после обращения в прокуратуру

В Ивановском районе местный житель обратился в прокуратуру из-за того, что ему не выплатили зарплату в должном размере, сообщает Амурская прокуратура.

Амурчанин работал кочегаром в МБУ «Приоритет». Мужчина трудился практически каждый день, включая выходные и праздники. Но оплату за работу в эти дни ему не вручили, учёт его рабочих часов вели неправильно, а дополнительные выходные ему даже не предлагали.

«В ходе проверки также выявлены нарушения Трудового кодекса РФ, выразившиеся в неознакомлении работника с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором», – говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении директора учреждения возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Работодателю назначили наказание в виде штрафа, а работнику выплатили положенную ему зарплату.