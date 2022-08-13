Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:31 0

Амурчанину выплатили зарплату только после обращения в прокуратуру

Мужчина работал в выходные и праздничные дни, однако на зарплате это не отражалось

Амурчанину выплатили зарплату только после обращения в прокуратуру
Фото: Амур.инфо

В Ивановском районе местный житель обратился в прокуратуру из-за того, что ему не выплатили зарплату в должном размере, сообщает Амурская прокуратура.

Амурчанин работал кочегаром в МБУ «Приоритет». Мужчина трудился практически каждый день, включая выходные и праздники. Но оплату за работу в эти дни ему не вручили, учёт его рабочих часов вели неправильно, а дополнительные выходные ему даже не предлагали.

«В ходе проверки также выявлены нарушения Трудового кодекса РФ, выразившиеся в неознакомлении работника с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором», – говорится в сообщении прокуратуры.

В отношении директора учреждения возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Работодателю назначили наказание в виде штрафа, а работнику выплатили положенную ему зарплату.

Просмотров всего: 217

#происшествия #работа

распечатать


Происшествия

Четверо амурчан обвиняются в сбыте наркотиков
В России и мире

Убитая Анастасия Гришман зарабатывала до 3,5 миллиона рублей за несколько дней
Происшествия

Амурчанина подозревают в краже сельхозтехники
Происшествия

В Приморье к пляжу прибило тело мужчины