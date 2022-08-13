Василий Орлов оценил реконструкцию мест отдыха в Свободном

В рамках рабочей поездки в Свободный Василий Орлов оценил реконструкцию сразу трех мест отдыха – городского парка, центральной площади и площади Победы. Глава региона отметил, что город развивается очень динамично, сообщает пресс-служба областного правительства.

Стоимость реконструкции свободненского городского парка составляет порядка 135 миллионов рублей. Сейчас там завершен демонтаж, идут работы по водоотведению. После завершения благоустройства главным объектом станет площадь с памп-треком и веревочным парком. Также здесь обустроят детские и спортивные площадки, в том числе спортивные площадки для пожилых людей и специализированную площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Закончить реконструкцию парка планируют в следующем году.

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Проект масштабной реконструкции центральной площади рассчитан на два года, его стоимость составляет 332,5 миллиона рублей. Главной достопримечательностью станет сухой фонтан со светодинамической подсветкой. Зимой эту территорию будут трансформировать в каток.

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Площадь Победы благоустраивают за счет федерального финансирования. Уже закончили устройство бордюров и ливневой канализации, ремонт лестницы, установку уличного освещения и озеленение. Еще немного и территория совершенно преобразится.

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

Фото: Правительство Амурской области

— Свободный динамично развивается и преображается буквально на глазах. Сегодня в городе идет модернизация сразу трех мест отдыха. Городской парк после завершения всех работ станет одним из лучших в регионе. В прошлом году он стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На благоустройство парка были выделены федеральные средства. Помимо парка идет модернизация центральной площади и площади Победы, на которой часть работ выполнена в прошлом году. Компания «Газпром» построила прекрасный храм. Уже через год, когда завершатся работы, город Свободный будет выглядеть совсем иначе, – отметил Василий Орлов.