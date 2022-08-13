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13августа
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сегодня, 11:27 0

Четверо амурчан обвиняются в сбыте наркотиков

Мужчины занимались незаконной деятельностью полтора года

Четверо амурчан обвиняются в сбыте наркотиков
Фото: Амур.инфо

Троих жителей Сковородинского района и одного жителя Тындинского района будут судить за серию преступлений: незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

Амурчане разработали схему продажи запрещённых веществ каннабисной группы, полтора года они распространяли наркотики в Тындинском и Сковородинском районах. У каждого из них были свои обязанности: один изготовлял наркотические средства, второй искал покупателей, а третий уже встречался с ними.

Незаконные действия обвиняемых выявили и пресекли полицейские во время оперативных мероприятий. Все задержанные находятся под стражей. Расследование уголовного дела окончено, его рассмотрит Сковородинский районный суд. За такое преступление мужчинам может грозить до 20 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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