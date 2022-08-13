Стоимость номеров в отелях на Камчатке и Сахалине резко выросла

Средняя цена за номер в Дальневосточном федеральном округе составляет сейчас порядка 4300 рублей в сутки. Такое повышение эксперты связывают с резким ростом турпотока в регион. По подсчётам Росстата, отели ДФО за первые 6 месяцев 2022 года приняли 1,25 миллиона туристов, что почти на 20 % больше показателей 2021 года. Число гостей, остановившихся в отелях Камчатки, в первом полугодии выросло почти в три раза – до 177,7 тысячи. В Бурятии рост составил 76 %, до 176 тысяч человек, в Хабаровском крае – 8,5 %, до 204,6 тысячи гостей.

При этом предложение отелей на Дальнем Востоке ограничено.

Общая вместимость гостиниц Камчатки, по оценкам Knight Frank, составляет 7 тысяч мест, Сахалина – 5 тысяч, из них только треть приходится на качественный сегмент. Высокий спрос и низкий объём предложения отелей приводят к перераспределению турпотока в пользу альтернативных форм размещения. Так доля неклассифицированных объектов (апартаменты, хостелы, гостевые дома, отели без звезд и так далее) в структуре бронирований на Дальнем Востоке за год выросла с 39 % до 50 %. В этом сегменте произошел и самый заметный рост цен – на 38 % за год, до 3,6 тысячи рублей за ночь.

Директор по гостиничному консалтингу Knight Frank Наталия Розенблюм рассчитывает на увеличение в перспективе трёх – пяти лет качественного номерного фонда на Камчатке и Сахалине на 8-10 % в год.

— Интерес инвесторов связан с программами субсидирования строительства отелей и налоговыми льготами, – поясняет она. – Нехватка отелей – фактор, сдерживающий рост турпотока на Камчатку. В свою очередь, логистические проблемы и сложный процесс управления объектами из-за большой временной разницы с Москвой сдерживают активность инвесторов.