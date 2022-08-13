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25 августа в России стартует осенний этап продажи туров с кешбэком

Скидка составит до 20 % стоимости путевки

25 августа в России стартует осенний этап продажи туров с кешбэком
Фото: Амур.инфо

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал осенний этап продажи туров по России. В программе участвуют все регионы страны.

Мишустин объявил о старте осенней кампании по продаже туров с кешбэком на совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске, сообщает Интерфакс.

По словам премьера, в программе участвуют все регионы страны. Купившие путевку по программе смогут вернуть до 20 % её стоимости. В правительстве ожидают, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек.

— Кешбэк на круизы будет действовать с 1 сентября и до окончания навигации, – добавил Михаил Мишустин. – Программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала, поддержала экономику регионов даже в период низкого сезона, когда туристическая инфраструктура недозагружена.

За два года действия программы скидки на туры получили свыше четырех миллионов человек, из них в 2022 году – около двух с половиной миллионов.

— Весенний этап программы завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России, – заключил глава правительства.

Продажи туров со скидкой продлятся с 25 августа по 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря.

Есть небольшое новшество. Теперь минимальный срок поездки или размещения в отеле составит три ночи вместо прежних двух. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

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#туризм

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