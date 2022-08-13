В Благовещенск начали поступать малые архитектурные формы по программе «1 000 дворов»

— Мы их долго ждали. Завод, готовый поставлять конструкции, удовлетворяющие всем требованиям безопасности, внешнего вида, материалов, нашелся в центральной России. Плюс, конечно, большая потребность. Поэтому, собственно, и была задержка, – рассказал мэр города.

Тем не менее подрядчики, сделавшие заказ заблаговременно, уже получают долгожданные посылки. Конструкции более чем для половины дворов, вошедших в программу, уже пришли или на подходе.

Мэр Благовещенска дал поручение максимально эффективно выстроить графики монтажа, чтобы избежать простоя и уложиться в сроки контрактов. На следующей неделе график работ будет скорректирован, а их скорость активизирована в разы.

На Пограничной, 124 строители уже монтируют качели, скамьи и другие элементы.

Фото: скрин видео из телеграм-канала мэра Благовещенска

— Других участников программы прошу не переживать, все успеем. Если же есть опасения по срокам и качеству работ, пишите мне в соцсети. Лично держу на контроле каждый двор, – заверил мэр.