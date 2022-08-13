Началась регистрация участников «Диктанта Победы-2022»

Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября – сейчас подготовка вступает в заключительную фазу. Традиционно она пройдет при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС. Для привлечения волонтёров на сайте доступна соответствующая анкета.

Для проведения «Диктанта Победы» на территории региона будет действовать более 150 площадок, главной из них станет Амурский государственный университет.

— С каждым днём увеличивается число площадок акции. Напомню, что в прошлом году в рамках акции было организовано более 16,5 тысячи площадок. Интерес к Диктанту растёт, и сегодня число площадок уже составляет более 17,5 тысячи, – подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн.