Оформить ДТП онлайн россияне могут с помощью нового сервиса

Для оформления протокола онлайн достаточно, чтобы приложение «Госуслуги Авто» установил лишь один из водителей. Второму просто необходимо подтвердить правильность его личных данных, которые генерируются по ссылке в приложении.

Но оформление с двух устройств гораздо удобнее, весь процесс займет не больше 30 минут.

Извещение в страховую компанию поступит онлайн автоматически. Если у участников ДТП нет разногласий и они сделали фотоотчет, то можно получить компенсацию до 400 тысяч рублей.