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13августа
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сегодня, 10:01 0

Оформить ДТП онлайн россияне могут с помощью нового сервиса

В приложении «Госуслуги Авто» появился новый сервис

Оформить ДТП онлайн россияне могут с помощью нового сервиса
Фото: Госуслуги

Чтобы оформить ДТП с помощью сервиса «Европротокол онлайн» необходимо иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. Также в ДТП не должно быть пострадавших и иного ущерба, кроме ущерба транспортным средствам, сообщает минцифры Амурской области.

Для оформления протокола онлайн достаточно, чтобы приложение «Госуслуги Авто» установил лишь один из водителей. Второму просто необходимо подтвердить правильность его личных данных, которые генерируются по ссылке в приложении.

Но оформление с двух устройств гораздо удобнее, весь процесс займет не больше 30 минут.

Извещение в страховую компанию поступит онлайн автоматически. Если у участников ДТП нет разногласий и они сделали фотоотчет, то можно получить компенсацию до 400 тысяч рублей.

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#ДТП #интернет

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