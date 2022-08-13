Россиянам стало проще получить статус самозанятого

Кто такие самозанятые?

— Самозанятые – это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие доход от своей личной трудовой деятельности. Кроме того, их максимальный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год, – пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Чаще всего самозанятые работают в сферах красоты, ремонта и строительства, аренды недвижимости, перевозки пассажиров или грузов.

Кстати, стать самозанятым теперь проще. С 1 августа зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через портал «Госуслуги». Таким правом могут воспользоваться не только граждане России, но и граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Какие налоги придётся платить?

Самозанятые, которые оказывают услуги или продают товары физлицам, облагаются налогом по ставке 4 %, а те, кто работают с юридическими лицами, платят 6-ти процентный налог от полученного дохода.

— Уплата налогов осуществляется по упрощенной процедуре: для регистрации нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25 числа, – пояснили в Госдуме.

Там уточнили, что для индивидуальных предпринимателей подоходный налог составляет 13 %, а для самозанятых от 4 до 6 %, что значительно меньше. При этом самозанятые не обязаны делать взносы на пенсионное страхование, но они по собственному желанию могут формировать свой пенсионный стаж и пенсионные накопления. Через приложение «Мой налог» можно делать платежи в ПФР.

Какие налоговые вычеты доступны самозанятым?

Самозанятые могут воспользоваться особым налоговым вычетом: ставка налога будет снижена до 3 % и 4 % соответственно до тех пор, пока самозанятый не сэкономит десять тысяч рублей, после чего вычет перестанет действовать. Отслеживать это можно через приложение «Мой налог».

Как государство поддерживает самозанятых?

Все меры господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства действуют и для самозанятых. Это и аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса и многое другое. Кроме того, у них есть возможность получить помощь в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для этого нужно обратиться в центр «Мой Бизнес» (в Благовещенске, к примеру, он находится по адресу Амурская, 38) и получить там бесплатные консультации по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета или же пройти обучающие курсы.

Также, в соответствии с поправками в закон, теперь самозанятые могут регистрировать товарные знаки, а ещё воспользоваться ипотечными каникулами.

Как стать самозанятым?

Чтобы стать самозанятым нужно:

Скачать из App Store или Google Play бесплатное приложение «Мой налог» (его веб-версия есть на сайте ФНС). Зарегистрироваться в приложении одним из трёх способов:

в приложении нужно отсканировать паспорт камерой смартфона и загрузить свою фотографию;

зарегистрироваться через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru;

зарегистрироваться с помощью учетной записи на Госуслугах.